MKE Ankaragücü'nün şampiyonluk mücadelesinde "kritik viraj" Bandırmaspor maçı - Son Dakika
Üye Girişi

MKE Ankaragücü'nün şampiyonluk mücadelesinde "kritik viraj" Bandırmaspor maçı

01.03.2022 11:14
MKE Ankaragücü'nün şampiyonluk mücadelesinde "kritik viraj" Bandırmaspor maçı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında 5 Mart Cumartesi günü sahalarında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Bandırmaspor maçını kazandığımızda şampiyonluk yolunda yüzde 80 bazı şeyleri bitirmiş olacağız." dedi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında 5 Mart Cumartesi günü sahalarında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Bandırmaspor maçını kazandığımızda şampiyonluk yolunda yüzde 80 bazı şeyleri bitirmiş olacağız." dedi.

Dalcı, 55 puanla lider durumda bulunan takımının ligin kalan haftalarındaki hedefleriyle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ligin 27. haftasında karşılaştıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un zorlu bir rakip olduğunu bildiklerini ifade eden Dalcı, buna göre çalışarak, rakiplerini iyi analiz ettiklerini söyledi.

Erzurum temsilcisini yendikleri için mutlu olduklarını belirten Dalcı, oyuncularının haftalardır sahada iyi bir karakter ortaya koyduğunu dile getirdi.

Oyuncularının şartlar ne olursa olsun vazgeçmediğini anlatan Dalcı, "Erzurum deplasmanında 3 puanı hanemize yazdırmak bizim için şampiyonluk yolunda çok önemliydi. Bunu başardığımız için oyuncularımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bandırmaspor çıkışta olan, güçlü bir takım"

Dalcı, 28. haftada sahalarında 46 puanla ligin 3. sırasında bulunan Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Her hafta oynayacağımız rakiplerle ayrı bir senaryo oluyor. Her maçın hedefi belli. Bandırmaspor çıkışta olan, güçlü bir takım. Çetin bir maç olacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazandıktan sonra Bandırmaspor maçının önemi arttı. Maçı kazanmak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Royal Hastanesi Bandırmaspor maçını kazandığımızda da şampiyonluk yolunda yüzde 80 bazı şeyleri bitirmiş olacağız. Bu maçta da inşallah camiamızı ve taraftarımızı mutlu ederiz."

"Taraftarımıza ihtiyacımız var"

Dalcı, Bandırmaspor maçına tüm taraftarlarını davet ederek, şunları söyledi:

"MKE Ankaragücü'nün her maçına taraftarın gelmesini bekliyoruz. Tribünün dolu olmasını ve takımımıza yüzde yüz destek vermelerini isteriz. Bandırmaspor maçının ayrı bir önemi var. Taraftarımız da artık bunun farkında. Ciddi bir kredimiz var. Bandırmaspor maçı şampiyonluk yolunda önemli bir engel. Taraftarımıza ihtiyacımız var. Taraftarımızın tribünde takımımızı sonuna kadar desteklediğini görmeyi, o gücü arkamızda hissetmeyi çok isteriz. Bu maçta tüm taraftarlarımızı stadı doldurmaya davet ediyorum."

Sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ve Aatıf Chahechouhe hakkında da bilgi veren Dalcı, "Eren'in 1-2 haftası daha var gibi duruyor. Aatıf belki yarın takımla antrenmanlara başlayabilecek." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
MKE Ankaragücü'nün Bandırmaspor maçı biletleri bugün satışa çıkacak MKE Ankaragücü'nün Bandırmaspor maçı biletleri bugün satışa çıkacak Başkent takımları Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasını kayıpsız geçti Başkent takımları Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasını kayıpsız geçti

MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı, Bandırmaspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nün şampiyonluk mücadelesinde 'kritik viraj' Bandırmaspor maçı - Son Dakika


Son Dakika
11:15 Yeni aya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 852 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Etiketlerde yeni düzenlemeye gidildi! Son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden etiketlere uygulanacak
11:13 Hostese uçakta taciz şoku! Bankacı Türk hostesin etek altı görüntülerini çekerken yakalandı
11:12 Dilan Çiçek Deniz, takipçilerini mest etti! Siyah elbiseli doğum günü pozları beğeni yağmuruna tutuldu
11:07 Savaş Türk markalarını vurdu! Ukrayna'da 24 marka 267 mağaza kapattı, Rusya'da tedirgin bekleyiş sürüyor
11:06 Yeni aya yükselişle başlayan dolar 13,90'dan işlem görüyor
11:05 ABD'de anket yapıldı! "Trump olsa farklı olurdu" görüşü yüzde 62'lik oranla Biden'i solladı
10:37 Rusya, Ukrayna'da Grozni taktiğine mi dönüyor? ABD'li uzmandan kitlesel imha uyarısı
10:37 Türklerin savaş taktikleri işe yaradı! Ukraynalılar yeni öneriler bekliyor
10:27 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Neriman'ın kararı kimleri etkiledi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 11:26:51. #1.11#
SON DAKİKA: MKE Ankaragücü'nün şampiyonluk mücadelesinde "kritik viraj" Bandırmaspor maçı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement