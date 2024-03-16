MKE Ankaragücü, RAMS Başakşehir'i 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

MKE Ankaragücü, RAMS Başakşehir'i 2-1 Mağlup Etti

MKE Ankaragücü, RAMS Başakşehir\'i 2-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. 55. dakikada penaltı kararı verilen maçta Tolga Ciğerci'nin golüyle Ankaragücü öne geçti. Sowe'nin golüyle farkı 2'ye çıkaran Ankaragücü'ne Figueiredo'nun golü yetmedi ve maç 2-1 sona erdi.

16.03.2024 18:25  Güncelleme: 18:26
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Stat: Eryaman

Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Atakan Çankaya, Mujakic, Alper Uludağ (Dk. 61 Kazımcan Karataş), Bassogog (Dk. 88 Arda Ünyay), Tolga Ciğerci (Dk. 88 Macheda), Pedrinho, Chatzigiovanis (Dk. 71 Cephas), Morutan (Dk. 71 Ali Kaan Güneren), Sowe

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Hamza Güreler, Opoku, Lucas Lima (Dk. 84 Dubois), Onur Ergün (D.k 68 Pelkas), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk. 75 Serdar Gürler), Aleksic (Dk. 75 Emirhan İlkhan), Davidson (Dk. 68 Figueiredo), Piatek

Goller: Dk. 57 Tolga Ciğerci (Penaltıdan), Dk. 67 Sowe (MKE Ankaragücü), Dk. 80 Figueiredo (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 26 Hamza Güreler, Dk. 63 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

55. dakikada Opoku'nun Sowe'u ceza sahasında düşürmesiyle hakem penaltı kararı verdi.

57. dakikada Tolga Ciğerci'nin kullandığı penaltı vuruşunda, top sol direk dibinden ağlara gitti: 1-0

66. dakikada Lucas Lima'nın ceza sahasına ortasında Aleksic'in gelişine şutunda, kaleci Bahadır meşin yuvarlağı soluna uzanarak tokatladı. Kaleciden dönen topu savunma taca gönderdi.

67. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Bahadır Han Güngördü'nün uzun pasında rakip yarı alanda topla buluşarak çalımlarla ceza sahasına giren Sowe, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

76. dakikada sol kanattan şık çalımlarla ceza sahasına giren Cephas'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunda, kaleci Muhammed topu ayaklarıyla kurtardı.

80. dakikada RAMS Başakşehir farkı 1'e indirdi. Serdar Gürler'in sağ kanattan yaptığı ortada kale sahasının solunda topla buluşan Pelkas'ın yaptığı ortada, meşin yuvarlak Figueiredo'nun ayağına çarparak ağlara gitti: 2-1

90+4. dakikada Pelkas'ın ortasında ceza sahasının hemen önünde Emirhan İlkhan'ın yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.

MKE Ankaragücü sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, RAMS Başakşehir'i 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika

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