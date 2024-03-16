MKE Ankaragücü, RAMS Başakşehir\'i 2-1 Mağlup Etti

Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK'yı 4-3 mağlup etti

Ahlatcı Çorum FK'nin yardımcı antrenörü Ziya Akçeken, zorlu mücadeleyi kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti. Akçeken, maçta istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak buldukları gollerden sonra kimliklerini ortaya koyduklarını söyledi. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise iki takımın da sahada muhteşem performans sergilediğini ancak futbol şansının Çorum FK'den yana olduğunu ifade etti.