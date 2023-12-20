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MKE Ankaragücü, Rizespor maçı sonrası yaşanan olayların görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Rizespor maçı sonrası yaşanan olayların görüntülerini paylaştı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 15. haftasındaki Rizespor maçından sonra yaşanan olayların ardından koridor görüntülerini medyaya servis etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Faruk Koca'nın hakeme saldırması sonucu Halil Umut Meler hastaneye kaldırıldı. Koca tutuklandı ve 5 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı. Hakem Meler, Emre Belözoğlu'nun provokasyonuyla saldırıya uğradığını belirtti.

MKE Ankaragücü, Rizespor maçı sonrası yaşanan olayların görüntülerini paylaştı
20.12.2023 - 12:24,
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MKE Ankaragücü, ligin 15'inci haftasındaki Rizespor maçından sonra yaşanan olayların ardından koridor görüntülerini paylaştı.

Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u sahasında konuk etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırarak yumruk attı. Yaşanan olayın ardından Halil Umut Meler, hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Faruk Koca ve beraberindeki 2 kişi ise tutuklandı. Faruk Koca bunun ardından kulüp başkanlığından istifa ederken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Koca'ya 5 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi. Koca'nın, cezanın 3 yılı aşması nedeniyle Futbol Disiplin Talimalatı'nın 52/2'nci maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı. Bu gelimelerin ardından hakem Halil Umut Meler, "Emre Belözoğlu planladı, provoke etti. Bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen Emre Belözoğlu özür dilemedi" şeklinde açıklama yaptı. MKE Ankaragücü Kulübü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Maçın ardından, olaylardan çok üzgün olduğumu Halil Umut Meler'e belirttim ve birçok kez özür diledim. Bu maç da dahil olmak üzere Halil Umut Meler'i hiçbir zaman provoke etmedim" diye yanıt verdi.

MKE Ankaragücü Kulübü ise olayın ardından o gece koridorlarda yaşananların görüntülerini medyaya servis etti.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Rizespor maçı sonrası yaşanan olayların görüntülerini paylaştı - Son Dakika


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