Stat: Eryaman
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuz Kaan Çalışır, Kemal Elmas
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, İsmail Çokçalış, Mert Çetin, Mahmut Tekdemir, Abdurrahim Dursun, Tolga Ciğerci (Dk. 87 Osman Çelik), Ali Kaan Güneren (Dk. 79 Cem Tuna Türkmen), Bassogog (Dk. 79 Hayrullah Bilazer), Efkan Bekiroğlu, Rodrigues, Bajic (Dk. 67 Dadashov)
Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Can Çamoğlu, Miraç Acer, Mboula, Mehmet Coşkun, Muhammed Gönülaçar, Landel (Dk. 72 Hasan Hüseyin Acar), Begic (Dk. 90 Cuma Menize), Atakan Aybastı (Dk. 61 Malle), Ashkovski (Dk. 61 Reinkort), Ofosu (Dk. 90 Mehmet Yüksel)
Goller: Dk. 51 Bajic, Dk. 77 Dadashov (MKE Ankaragücü)
Sarı kart: Dk. 60 Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü)
Trendyol 1. Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Şanlıurfaspor'u 2-0 yendi.
Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü, Şanlıurfaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?