MKE Ankaragücü Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek lige galibiyetle başladı

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek lige galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Arslan, "Lige 3 puanla başlamak önemliydi. Adaptasyonla da ilgili sorunumuz vardı. Ligde bize öğretecek bunu. Rakipler daha fazla kapanarak oynayacak bize karşı. Golü erken bulabilsek daha iyi olabilirdi. Kazandığımız için mutluyuz. İki santraforumuz da gol attı. Tedbirli olup bir iki alternatife ihtiyacımız var. Transferi kapattık desek de ihtiyacımız var gibi gözüküyor." dedi.

Arslan, maç kadrosunda olan ancak sahaya çıkmayan futbolcusu Renaldo Cephas ile ilgili gelen soruya, "Gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Cephas antrenmanlara gelmiyor, maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz." dedi.

Kitsiou ve Bassagog'un taliplerinin olduğunu ancak iki oyuncunun da ayrılmasına izin vermediklerini dile getiren Arslan, Saponaro'nun da maliyetinin yüksek olduğunu ancak takım bulamazsa değerlendirebileceklerini kaydetti.

Eryaman Stadı'nın zemininden mutlu olmadıklarını da anlatan Arslan, yetkililerin eylül ayında zeminin iyi hale geleceğini kendilerine ilettiğini aktardı.

Erkan Sözeri: "Yorulana kadar iyiydik"

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, ikinci yarının başında yedikleri golün planlarını bozduğunu dile getirdi.

Sezonu geç açtıkları için zamana ihtiyaçları olduğunu ifade eden Sözeri, "Yorulana kadar iyiydik. İlk yarı çok pozisyon vermedik. İkinci yarı başlar başlamaz Bajic'in uzaktan golü bütün planları bozdu. Ligin en iyi takımlarından biriyle oynadık ve oyuncularım iyi reaksiyon gösterdi. Taşlar yerine oturdukça daha iyi olacağız. 1. Lig bu sene Süper Lig ayarında. Bütün takımlar ateş hattında da play-off hattında da olabilir." değerlendirmesinde bulundu.