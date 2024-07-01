MKE Ankaragücü Taraftarı James Alexander Chalmers'ın Son Yolculuğu - Son Dakika
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MKE Ankaragücü Taraftarı James Alexander Chalmers'ın Son Yolculuğu

MKE Ankaragücü'nün sevilen taraftarı James Alexander Chalmers, kulüp başkanı İsmail Mert Fırat'ın da katıldığı cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Fırat, cenaze töreninin ardından James'in ailesine taraftarların yazdığı anı defterini teslim etti. Ankara'da uzun yıllar yaşayan ve Ankaragücü taraftarlığıyla tanınan Chalmers, futbolseverler tarafından sevilen bir isimdi.

01.07.2024 13:37
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MKE Ankaragücü'nün yaşamını yitiren İskoç taraftarı James Alexander Chalmers, kulüp Başkanı İsmail Mert Fırat'ın da katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Tribünlerimizin sevilen ismi James Alexander Chalmers; ailesinin, taraftarlarımızın ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan başkanımız İsmail Mert Fırat cenaze töreninin ardından, kongremizde delegelerimiz tarafından yazılan anı defterini James'in ailesine teslim etti." ifadeleri kullanıldı.

Ankara'da ATO Congresium'da 29 Haziran'da yapılan MKE Ankaragücü Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda, 28 Haziran'da hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftarlarının sembol isimlerinden İskoçya vatandaşı James Alexander Chalmers için anı defteri oluşturulmuştu.

İngiltere Büyükelçiliğindeki görevi dolayısıyla Ankara'ya 1979 yılında gelen, daha sonra da bir Türk vatandaşıyla evlenerek Ankara'da kalan Chalmers, Ankaragücü taraftarlığıyla futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim haline gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Taraftarı James Alexander Chalmers'ın Son Yolculuğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü Taraftarı James Alexander Chalmers'ın Son Yolculuğu - Son Dakika
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