Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor maçında, sarı-lacivertli taraftarlar İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı.
Karşılaşma öncesi MKE Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu'nun yer aldığı kale arkası tribününde iplerle açılan dev koreografide Filistin'e destek verildi.
Mescid-i Aksa'nın ve zulüm gören Filistinli çocukların yer aldığı fotoğrafla yapılan koreografide "Müslümanlar bir olacak, zalimler yok olacak" "Özgür Filistin" yazısı yer aldı.
Tekbir getiren taraftarlar, İsrail aleyhine tezahürat yaptı.
Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü taraftarından Filistin'e destek koreografisi - Son Dakika
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