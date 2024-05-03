MKE Ankaragücü taraftarından Filistin'e destek koreografisi - Son Dakika
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MKE Ankaragücü taraftarından Filistin'e destek koreografisi

MKE Ankaragücü taraftarından Filistin\'e destek koreografisi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor maçında, sarı-lacivertli taraftarlar İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı.

03.05.2024 20:22
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor maçında, sarı-lacivertli taraftarlar İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı.

Karşılaşma öncesi MKE Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu'nun yer aldığı kale arkası tribününde iplerle açılan dev koreografide Filistin'e destek verildi.

Mescid-i Aksa'nın ve zulüm gören Filistinli çocukların yer aldığı fotoğrafla yapılan koreografide "Müslümanlar bir olacak, zalimler yok olacak" "Özgür Filistin" yazısı yer aldı.

Tekbir getiren taraftarlar, İsrail aleyhine tezahürat yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü taraftarından Filistin'e destek koreografisi - Son Dakika

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