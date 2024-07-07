MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile Yollarını Ayırdı

Spor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 11 Haziran'da göreve getirdiği teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş, yeni sezon yapılanması için yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları nedeniyle devam etmeme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yönetim kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucu teknik direktörümüz Kemal Özdeş'in ayrılık kararı kabul edilmiştir. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.