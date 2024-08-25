MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan: Gol atmada sıkıntı yaşadık - Son Dakika
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan: Gol atmada sıkıntı yaşadık

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan: Gol atmada sıkıntı yaşadık

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, Ümraniyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, gol atmada sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

25.08.2024 01:26
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, mağlup oldukları Ümraniyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Hücumcu bekleri biraz daha organize etmeye çalıştık. Yine pozisyon bulduk, son vuruşlar gelmedi. Gol atmada biraz sıkıntı yaşadık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Cihat Arslan, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Arslan, "Oyuna aslında coşkulu başladık. Taraftarımız takımı ateşledi, pozisyonlar bulduk. O bölgede oynadık. Biraz daha duran topları da çalışmıştık. Yine ekstra 1 ila 2 tane son vuruş yapabilseydik belki maçta farklı şeyler de olabilirdi. 35. dakikadan sonra bir 6-7 dakika topu onlara verdik. O sırada da geriye koşmayan oyuncularımızdan dolayı golü yedik. Kötü bir gol yedik. Onlar adına güzel bir gol yedik. Sonrasında da oyuncu değişiklikleri, devre arasında coşkuyu yakalamaya çalıştık. İki santrfor ve iki tane kenar oyuncusu. Hücumcu bekleri biraz daha organize etmeye çalıştık. Yine pozisyon bulduk, son vuruşlar gelmedi. Gol atmada biraz sıkıntı yaşadık" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan: Gol atmada sıkıntı yaşadık - Son Dakika

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