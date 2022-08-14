Mustafa Dalcı: "En kötü beraberlik de alabilirdik" - Son Dakika
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Mustafa Dalcı: "En kötü beraberlik de alabilirdik"

14.08.2022 22:30
Mustafa Dalcı: "En kötü beraberlik de alabilirdik"

MKE Ankaragücü Teknik sorumlusu Mustafa Dalcı, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, oyuna istedikleri gibi başladıklarını ancak bugün mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade etti.

MKE Ankaragücü Teknik sorumlusu Mustafa Dalcı, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, oyuna istedikleri gibi başladıklarını ancak bugün mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade etti.

Dalcı, topa ve oyuna hakim olan bir anlayışlarının olduğunu ifade ederek, "İlk 10-15 dakika aslında bunu çok doğru yaptık, sakin kaldık. Geçiş oyunlarını birinci bölgeden ikinci bölgeye doğru geçişler yaptık. Fakat 10-15 dakikadan sonra orta sahada sayısal üstünlüğümüzü kaybettik. Rakip takım orta sahada bizden bu anlamda daha hakim oldu topa. Daha çok kenarları ve 2-4 dediğimiz bölgeleri kullandı. Bunlara cevap verememek gibi bir durum söz konusuydu ilk yarı. Sonuç itibariyle ilk yarının son 25 dakikasını rakip takım istediğini daha doğru yaptı diyebilirim" şeklinde konuştu.

"En kötü beraberlik de alabilirdik"

Yedikleri golün takım üstünde kırılganlığa sebep olduğunu ifade eden Dalcı, şu ifadelere yer verdi:

"Belli bir hamle yapma durumu söz konusuydu. Bu hamleleri yaptığımızda oyuna ortak olduk ve son 15-20 dakikayı da tamamen üstün geçirdik diyebilirim. Bugünkü sıkıntımız şuydu bu güçlü oyunumuzu biz 90 dakikaya periyotlara böyle sistemli şekilde yayamamanın sıkıntısını yaşadık. Bunu uzatabilmek gerekiyor, 90 dakikaya doğru yaymak gerekiyor. Bugün onun sıkıntısını yaşadık. En kötü beraberlik de alabilirdik diye düşünüyorum. Ama bugün mağlup olduğumuz için üzgünüz." - HATAY

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Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı, Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafa Dalcı: 'En kötü beraberlik de alabilirdik' - Son Dakika

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