Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir ile Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 17.00'de başlayacak maça Ankara'daki farklı ilkokul, lise ve üniversiteden öğrenciler davet edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir maçında 2 bin 500 öğrenciyi misafir edecek - Son Dakika

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