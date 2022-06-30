Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Ankaragücü, yeni sezon hazıklıklarını Bolu'da sürdürüyor. Bolu Dağı mevkiinde bulunan bir otelde Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde günde çift antrenman yapan sarı-lacivertli ekip, sabah antrenmanında düz koşu, pas ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor - Son Dakika

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