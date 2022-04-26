MKE Ankaragücü, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'de lider durumda bulunan MKE Ankaragücü, Yılport Samsunspor ile 1 Mayıs Pazar günü sahasında oynayacağı 35. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenmana koordinasyona yönelik ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular ardından 6'ya 3 top kapma oynadı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı. Sakatlığı devam eden Sinan Osmanoğlu yapılan antrenmana katılmadı.

MKE Ankaragücü, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.