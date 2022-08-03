MKE Ankaragücü, Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

MKE Ankaragücülü futbolcuların antrenman yapması
ANKARA - MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını Beştepe Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kaynak: AA
MKE Ankaragücü, Konyaspor, Spor, Son Dakika
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