Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu konumundaki Rooney, futbolculuk döneminde iki sezon boyunca DC United forması da giymişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › MLS ekibi DC United'ın yeni teknik direktörü Wayne Rooney oldu - Son Dakika

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