MLS ekibi DC United'ın yeni teknik direktörü Wayne Rooney oldu - Son Dakika
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MLS ekibi DC United'ın yeni teknik direktörü Wayne Rooney oldu

12.07.2022 22:09
MLS ekibi DC United'ın yeni teknik direktörü Wayne Rooney oldu

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi DC United'da teknik direktörlüğe Wayne Rooney getirildi.

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi DC United'da teknik direktörlüğe Wayne Rooney getirildi.

DC United Kulübü, 36 yaşındaki Rooney ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu konumundaki Rooney, futbolculuk döneminde iki sezon boyunca DC United forması da giymişti.

Rooney, ilk teknik direktörlük deneyimini 2020'de Derby County'nin başına geçerek yaşamıştı.

Nisan ayında Hernan Losada'nın görevine son veren DC United Kulübü, geçici teknik direktör olarak Chad Ashton ile anlaşmıştı.

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Kaynak: AA

Manchester United, Wayne Rooney, England, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MLS ekibi DC United'ın yeni teknik direktörü Wayne Rooney oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: MLS ekibi DC United'ın yeni teknik direktörü Wayne Rooney oldu - Son Dakika
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