Beckham'ın çılgın transfer listesi ortaya çıktı! İşte şaşkınlık yaratan listedeki 3 önemli isim - Son Dakika
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Beckham'ın çılgın transfer listesi ortaya çıktı! İşte şaşkınlık yaratan listedeki 3 önemli isim

03.10.2022 18:37

MLS ekibi Inter Miami'nin ortak sahibi ve başkanı olan efsane futbolcu David Beckham'ın transfer listesi bomba etkisi yarattı. Gözünü 3 büyük isme diken Beckham'ın listesinde Lionel Messi, Suarez ve Sergio Busquets olduğu öne sürüldü.

Dünya futbolunun efsane ismi David Beckham, ortak sahibi ve başkanı olduğu ABD ekibi Inter Miami'ye 3 süperstarı getirmek için harekete geçti.

MESSI DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA NETLEŞECEK

Sporx'in Marca'dan aktardığı habere göre, David Beckham'ın transfer listesinde Lionel Messi, Luis Suarez ve Sergio Busquets bulunuyor. Messi'nin son durumunun Katar'da oynanacak Dünya Kupası'ndan sonra netlik kazanacağı belirtilirken, sezon sonu Barcelona ile sözleşmesi bitecek Busquets'in ise Katalan devinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

"KESİNLİKLE AVRUPA'YA GİTMEYECEĞİM"

Atletico Madrid'den ayrılmasının ardından Nacional'e geri dönen Luis Suarez ise Dünya Kupası'na sayılı günler kala Uruguay ekibinden ayrıldığını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Suarez, "Ne yapacağıma karar vermedim. Nacional'le sözleşmem bitiyor. Bundan sonra MLS iyi bir seçenek olabilir ama kesinlikle Avrupa'ya gitmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

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Sergio Busquets, David Beckham, Lionel Messi, Luis Suarez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beckham'ın çılgın transfer listesi ortaya çıktı! İşte şaşkınlık yaratan listedeki 3 önemli isim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beckham'ın çılgın transfer listesi ortaya çıktı! İşte şaşkınlık yaratan listedeki 3 önemli isim - Son Dakika
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