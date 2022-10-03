Beckham'ın çılgın transfer listesi ortaya çıktı! İşte şaşkınlık yaratan listedeki 3 önemli isim

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Dünya futbolunun efsane ismi David Beckham, ortak sahibi ve başkanı olduğu ABD ekibi Inter Miami'ye 3 süperstarı getirmek için harekete geçti.

MESSI DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA NETLEŞECEK

Sporx'in Marca'dan aktardığı habere göre, David Beckham'ın transfer listesinde Lionel Messi, Luis Suarez ve Sergio Busquets bulunuyor. Messi'nin son durumunun Katar'da oynanacak Dünya Kupası'ndan sonra netlik kazanacağı belirtilirken, sezon sonu Barcelona ile sözleşmesi bitecek Busquets'in ise Katalan devinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

"KESİNLİKLE AVRUPA'YA GİTMEYECEĞİM"

Atletico Madrid'den ayrılmasının ardından Nacional'e geri dönen Luis Suarez ise Dünya Kupası'na sayılı günler kala Uruguay ekibinden ayrıldığını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Suarez, "Ne yapacağıma karar vermedim. Nacional'le sözleşmem bitiyor. Bundan sonra MLS iyi bir seçenek olabilir ama kesinlikle Avrupa'ya gitmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.