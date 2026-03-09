Modern Pentatlon'da Yerli ve Milli Hedef - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Modern Pentatlon'da Yerli ve Milli Hedef

Modern Pentatlon\'da Yerli ve Milli Hedef
09.03.2026 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Federasyon Başkanı Aydın, 2028 Olimpiyatları için madalya hedeflerini ve yerli sistem projelerini duyurdu.

MODERN Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, "Yerli ve milli hedef sistemimizi yapacağız ve sporcularımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, Ankara'da düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa, federasyon başkanı Aydın'ın yanı sıra; eski para masa tenisi sporcusu Nesim Turan ve basın mensupları katılım gösterdi.

Başkan Aydın, iftar programı sonrası yaptığı konuşmada, federasyon olarak yeni dönemde olimpiyat madalyasını hedeflediklerini aktararak, "2028'de olimpiyat madalyasını ülkemize getirmeyi planlıyoruz. Onun için de gece gündüz demeden tüm sporcularımızla, antrenörlerimiz ve ailelerimizle birlikte çalışıyoruz. İnşallah 2028 Los Angeles olimpiyat oyunları sonrasında olimpiyat madalyasını ülkemize getireceğiz. 2026 yılı faaliyet planında olan 3-8 Ağustos'ta İstanbul'da Burhan Felek Spor Kompleksi'nde yapılacak olan Avrupa Büyükler Şampiyonası, Olimpiyat öncesinde bizim büyük organizasyonlarımızdan birisi. Avrupa Büyükler Şampiyonası, özellikle Avrupa Oyunları'nın bir provası olacak. 2027 yılında yapılacak olan Avrupa Oyunları'nın modern pentatlonda 8 erkek, 8 kadın olimpiyat kotası var. Ancak her ülkeden birer sporcu kota alabiliyor. İnşallah biz analizlerimizi ve antrenman metodolojimizi Avrupa Oyunları'nda birer kotayı almak üzerine kurgulamış durumdayız. Allah izin verirse Avrupa Oyunları'nda kotamızı alacağız. Daha sonraki süreçte de geriye kalan bir kadın, bir erkek kotasını da 2028 yılındaki yarışlardan almayı planlıyoruz. ve 4 kotayla Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

'YERLİ VE MİLLİ HEDEF SİSTEMİMİZİ YAPACAĞIZ'

2025 yılında Modern Pentatlon Federasyonu tarafından ilk kez 5 branş için bütüncül şekilde yapılan bir tesisin sporcuların hizmetine sunulduğunu kaydeden Aydın, "Bu tesisimiz Etimesgut'taki Eryaman Stadı'nın içerisinde bulunan bireysel antrenman sahalarının olduğu bölgede. Orada bir yüzme havuzumuz var, koşu-atış alanımız var, bireysel salonlar içerisinde engel parkurumuz var, hemen onun tekrar içerisinde bir eskrim salonu var. Yani modern pentatlonun 5 branşının Türkiye'de bütüncül olarak yapılabildiği ilk tesisi 2025 yılında açmış bulunuyoruz. Bunun yanında modern pentatlonda binicilik branşının çıkmasından halkımızın daha kolay anlayabileceği survivor branşı modern pentatlon ailesine katıldı. Bununla birlikte Türkiye'de de tabana yayılma konusunda biniciliğin çıkmasından sonra engel parkurunun gelmesiyle birlikte ülkeye yayılmaya başladık. 24 ilimize engel parkuru kurduk. Bunun yanında da modern pentatlon altyapı sporcularının kullanabileceği yerli ve milli lazer tabancamızı yaptık ve altyapıya dağıtıyoruz. Şu anda Gençlik Spor Bakanlığı'nın da destekleriyle beraber Türkiye genelinde 600 çocuğumuza yerli ve milli silahımızı dağıtmış bulunuyoruz. Bunun yanında da yerli ve milli eskrim sinyalizasyon sistemi yaptık. İstediğiniz yerde eskrim sinyalizasyon cihazıyla eskrim yapabiliyorsunuz. İnşallah daha da öteye gideceğiz: Yerli ve milli hedef sistemimizi yapacağız. ve sporcularımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Los Angeles, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Modern Pentatlon'da Yerli ve Milli Hedef - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail’e biz verdik Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail'e biz verdik
BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Başkanı Trump’la görüştü BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Başkanı Trump'la görüştü
Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı

22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
22:14
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
22:02
Necmettin Erbakan’ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
21:42
Pakistan’da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Pakistan'da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 22:59:23. #.0.5#
SON DAKİKA: Modern Pentatlon'da Yerli ve Milli Hedef - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.