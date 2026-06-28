Modern Pentatlon Dünya Kupası Finalleri Tamamlandı - Son Dakika
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Modern Pentatlon Dünya Kupası Finalleri Tamamlandı

28.06.2026 21:36
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İlke Özyüksel ve Eren Kıvanç sonuncu olarak yarışmayı tamamladılar.

Milli sporcuların da katıldığı Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Macaristan ayağındaki finaller tamamlandı.

Kadınlar finalinde mücadele eden İlke Özyüksel Mihrioğlu, 1334 puanla 18 sporcu arasında sonuncu oldu.

Eren Kıvanç Taşyaran ise engel parkuru, yüzme ve koşu-atış disiplinlerindeki yarışlara katılmadığı erkekler finalinde 196 puanla 18. ve son sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Eren Kıvanç, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Modern Pentatlon Dünya Kupası Finalleri Tamamlandı - Son Dakika

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