 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı: Yapay zeka sporda daha sık kullanılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı: Yapay zeka sporda daha sık kullanılacak

Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, yapay zekanın sporda daha sık kullanılacağını belirterek, sporcuların performansını daha iyi değerlendirmek ve yukarıya taşımak hedefinde olduklarını söyledi. Çakır, Türkiye'nin modern pentatlonda başarılı bir dönem yaşadığını ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda kürsüye çıkmak istediklerini ifade etti.

Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı: Yapay zeka sporda daha sık kullanılacak
27.12.2023 - 11:24,  Güncelleme: 11:24
Abone Ol

Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, yapay zekanın sporda daha sık kullanılacağını belirterek, "Bilimsel düzlemde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları, veri analitiği ve yapay zeka gibi teknolojik unsurları kullanarak sporcularımızın performansını daha iyi değerlendirmek ve yukarıya taşımak hedefindeyiz."dedi.

Veli Ozan Çakır, 2023 yılında modern pentatlon branşında yapılanlar ve 2024'e ilişkin plan, proje ve hedeflere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Çoklu spor branşlarından modern pentatlonu bilimsel veriler ışığında geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını her fırsatta dile getirdiklerini aktaran Veli Ozan Çakır, "Bilimsel analizler sonucunda olimpik düzeydeki sporcularımızın güçlü ve zayıf yönlerini belirleyip, antrenman programlarını kişiselleştirilmiş hale getirdik. Önümüzdeki dönem, veri analitiği ve yapay zekanın sporda daha sık bir şekilde kullanıldığı bir dönem olacak. Biz de bu yaklaşım doğrultusunda, bilimsel düzlemde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları, veri analitiği ve yapay zeka gibi teknolojik unsurları kullanarak sporcularımızın performansını daha iyi değerlendirmek ve yukarıya taşıma hedefindeyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin modern pentatlonda çok başarılı bir dönem yaşadığına, sporcuların uluslararası düzey yarışmalarda madalyalar kazandığını dile getiren Veli Ozan Çakır, "2019-2023 döneminde Dünya Kupası, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası gibi uluslararası müsabakalarda 19 altın, 29 gümüş ve 31 bronz madalya ile toplamda 79 madalyayı ülkemize kazandırdık. Tabii bunlar, sportif başarı sonuçlarına yönelik nicelik odaklı göstergeler. Biz, başarıların uzun vadeli programlarla desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz ve bu hedef doğrultusunda pentatlonun geleceğine odaklanan kalıcı çalışmalar yürütmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Modern pentatlonda 2023'te Türkiye'nin önemli değişikliklere adapte olarak dikkati çeken bir performans sergilediğini aktaran Çakır, düzenlediği organizasyonlarla kritik roller üstlenerek de Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin modern pentatlonu 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na dahil etme sürecinde etkili olduğunu vurguladı.

Federasyonun 2024'te tesisleşmeden, engel parkuru branşının illerde yaygınlaştırılmasına olanak sunacak işbirliği modelleri gibi yoğun gündemleri olduğuna dikkati çeken Çakır, şunları söyledi:

"Eskrim üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında geliyor. Erasmus+ Programı Spor Personeli Hareketliliğine yönelik geliştirdiğimiz projemizin Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabulü, branşımız adına motive edici gelişmelerden biri oldu. Bu ve buna benzer çalışmalarımız ve girişimlerimiz önümüzdeki dönemde de yoğunluklu olarak devam edecek. Bu tür projeler, sporcularımızı uluslararası alanda başarıya taşımanın yanı sıra pentatlondaki potansiyelimizi ve son yıllarda yükselen ivmemize katkı sunacak."

"2024 olimpiyat yılı"

Veli Ozan Çakır, Türkiye'yi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda temsil ederek kürsüye çıkmak istediklerini vurguladı.

Paris 2024 hedefine yönelik sporcuların potansiyelini artırmaya dönük çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çakır, "2023 yılında millilerimizin aldığı madalyalarla gururlandık. Sporcularımızın Paris için verecekleri kota mücadelesi 2024'ün ilk yarısında yapılacak müsabakalarla devam edecek." dedi.

Organize edilen uluslararası yarışmaların Türkiye'yi modern pentatlonun destinasyon ülkesi haline getirdiğini aktaran Veli Ozan Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemiz nisan ayında Dünya Kupası Ankara Etabı, mayısta Dünya Kupası Finali ile temmuzda 17 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası gibi üç büyük organizasyona ev sahipliği yapacaktır. Son iki yılda olduğu gibi bu etkinlikleri de en iyi şekilde düzenleyerek, ülkemizi hem modern pentatlon branşı bağlamında etkin hale getirme hem de ülkemizin spor turizmi potansiyeline katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Düzenlediğimiz organizasyonlardaki başarı, ülkemizin modern pentatlondaki yükselişinde kilit rol oynadı. Bundan sonra atacağımız her adım, modern pentatlonunun ülkemizdeki geleceğini şekillendirmede katkı sağlayacak. Türkiye, bilimsel verilere dayalı, sistematik ve sürdürülebilir bir yaklaşımla modern pentatlonda marka bir ülke olma yolunda ilerlemektedir."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı: Yapay zeka sporda daha sık kullanılacak - Son Dakika


11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49
Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama
11:49
Firari FETÖ'cüler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı Firari FETÖ'cüler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29
2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08
Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
10:43
Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, 'Kocanı mı aldattın?' sözleriyle linç edildi Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, "Kocanı mı aldattın?" sözleriyle linç edildi

Son Dakika
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama
11:49 Firari FETÖ'cüler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
10:43 Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, "Kocanı mı aldattın?" sözleriyle linç edildi
10:36 Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı
10:35 Ahmet Türk'ün unutamadığı olay: 200 askerin arasında beni çırılçıplak soyup dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 12:21:10. #1.11#
SON DAKİKA: Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı: Yapay zeka sporda daha sık kullanılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement