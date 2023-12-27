Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı: Yapay zeka sporda daha sık kullanılacak

Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, yapay zekanın sporda daha sık kullanılacağını belirterek, "Bilimsel düzlemde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları, veri analitiği ve yapay zeka gibi teknolojik unsurları kullanarak sporcularımızın performansını daha iyi değerlendirmek ve yukarıya taşımak hedefindeyiz."dedi.

Veli Ozan Çakır, 2023 yılında modern pentatlon branşında yapılanlar ve 2024'e ilişkin plan, proje ve hedeflere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Çoklu spor branşlarından modern pentatlonu bilimsel veriler ışığında geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını her fırsatta dile getirdiklerini aktaran Veli Ozan Çakır, "Bilimsel analizler sonucunda olimpik düzeydeki sporcularımızın güçlü ve zayıf yönlerini belirleyip, antrenman programlarını kişiselleştirilmiş hale getirdik. Önümüzdeki dönem, veri analitiği ve yapay zekanın sporda daha sık bir şekilde kullanıldığı bir dönem olacak. Biz de bu yaklaşım doğrultusunda, bilimsel düzlemde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları, veri analitiği ve yapay zeka gibi teknolojik unsurları kullanarak sporcularımızın performansını daha iyi değerlendirmek ve yukarıya taşıma hedefindeyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin modern pentatlonda çok başarılı bir dönem yaşadığına, sporcuların uluslararası düzey yarışmalarda madalyalar kazandığını dile getiren Veli Ozan Çakır, "2019-2023 döneminde Dünya Kupası, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası gibi uluslararası müsabakalarda 19 altın, 29 gümüş ve 31 bronz madalya ile toplamda 79 madalyayı ülkemize kazandırdık. Tabii bunlar, sportif başarı sonuçlarına yönelik nicelik odaklı göstergeler. Biz, başarıların uzun vadeli programlarla desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz ve bu hedef doğrultusunda pentatlonun geleceğine odaklanan kalıcı çalışmalar yürütmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Modern pentatlonda 2023'te Türkiye'nin önemli değişikliklere adapte olarak dikkati çeken bir performans sergilediğini aktaran Çakır, düzenlediği organizasyonlarla kritik roller üstlenerek de Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin modern pentatlonu 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na dahil etme sürecinde etkili olduğunu vurguladı.

Federasyonun 2024'te tesisleşmeden, engel parkuru branşının illerde yaygınlaştırılmasına olanak sunacak işbirliği modelleri gibi yoğun gündemleri olduğuna dikkati çeken Çakır, şunları söyledi:

"Eskrim üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında geliyor. Erasmus+ Programı Spor Personeli Hareketliliğine yönelik geliştirdiğimiz projemizin Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabulü, branşımız adına motive edici gelişmelerden biri oldu. Bu ve buna benzer çalışmalarımız ve girişimlerimiz önümüzdeki dönemde de yoğunluklu olarak devam edecek. Bu tür projeler, sporcularımızı uluslararası alanda başarıya taşımanın yanı sıra pentatlondaki potansiyelimizi ve son yıllarda yükselen ivmemize katkı sunacak."

"2024 olimpiyat yılı"

Veli Ozan Çakır, Türkiye'yi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda temsil ederek kürsüye çıkmak istediklerini vurguladı.

Paris 2024 hedefine yönelik sporcuların potansiyelini artırmaya dönük çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çakır, "2023 yılında millilerimizin aldığı madalyalarla gururlandık. Sporcularımızın Paris için verecekleri kota mücadelesi 2024'ün ilk yarısında yapılacak müsabakalarla devam edecek." dedi.

Organize edilen uluslararası yarışmaların Türkiye'yi modern pentatlonun destinasyon ülkesi haline getirdiğini aktaran Veli Ozan Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemiz nisan ayında Dünya Kupası Ankara Etabı, mayısta Dünya Kupası Finali ile temmuzda 17 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası gibi üç büyük organizasyona ev sahipliği yapacaktır. Son iki yılda olduğu gibi bu etkinlikleri de en iyi şekilde düzenleyerek, ülkemizi hem modern pentatlon branşı bağlamında etkin hale getirme hem de ülkemizin spor turizmi potansiyeline katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Düzenlediğimiz organizasyonlardaki başarı, ülkemizin modern pentatlondaki yükselişinde kilit rol oynadı. Bundan sonra atacağımız her adım, modern pentatlonunun ülkemizdeki geleceğini şekillendirmede katkı sağlayacak. Türkiye, bilimsel verilere dayalı, sistematik ve sürdürülebilir bir yaklaşımla modern pentatlonda marka bir ülke olma yolunda ilerlemektedir."