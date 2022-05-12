Modern pentatloncu İpek Akşin, Bulgaristan'da yarı finalde elendi - Son Dakika
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Modern pentatloncu İpek Akşin, Bulgaristan'da yarı finalde elendi

12.05.2022 18:05
Modern pentatloncu İpek Akşin, Bulgaristan'da yarı finalde elendi

Milli sporcu İpek Akşin, Bulgaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası'nda yarı finalde elendi.

Milli sporcu İpek Akşin, Bulgaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası'nda yarı finalde elendi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun Kadınlar B Grubu'nda yarı final müsabakaları tamamlandı.

Milli sporcu İpek, yüzme, eskrim ve laser run etaplarından toplam 996 puan alarak müsabakayı tamamladı.

Açıklamada ayrıca "Dünya Kupası yarı finalinde ülkemizi temsil eden sporcumuza teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Modern Pentatlon, Dünya Kupası, Milli Sporcu, Bulgaristan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Modern pentatloncu İpek Akşin, Bulgaristan'da yarı finalde elendi - Son Dakika


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