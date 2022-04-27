Modern pentatloncu İpek Akşin, Dünya Kupası'nda yarı finale çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Modern pentatloncu İpek Akşin, Dünya Kupası'nda yarı finale çıktı

27.04.2022 20:25
Modern pentatloncu İpek Akşin, Dünya Kupası'nda yarı finale çıktı

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) tarafından düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele eden milli pentatlet İpek Akşin, elemeleri geçerek yarı finale kaldı.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) tarafından düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele eden milli pentatlet İpek Akşin, elemeleri geçerek yarı finale kaldı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yeni formatla düzenlenen ve 23 ülkeden 61 sporcunun katılımıyla devam eden Dünya Kupası'nda, bugün kadınlar eleme müsabakaları yapıldı.

Eskrimle başlayan, yüzme ve laser run etaplarıyla devam eden şampiyonada, A Grubu müsabakalarında yarışan milli sporcu İpek Akşin, toplam bin 55 puan toplayarak elemeleri geçti ve 29 Nisan'da düzenlenecek yarı finale kaldı. Akşin, bu turu da geçmesi halinde 30 Nisan'da 18 sporcu ile yapılacak yeni formatlı finale adını yazdıracak.

A Grubu'nda mücadele eden diğer milli sporcu Yaren Nur Polat ise 989 puanla elemeleri geçemedi.

YORUMLAR
500
Modern Pentatlon Dünya Kupası 2. Etabı Macaristan'da başladı Modern Pentatlon Dünya Kupası 2. Etabı Macaristan'da başladı

Modern Pentatlon, Dünya Kupası, Macaristan, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Modern pentatloncu İpek Akşin, Dünya Kupası'nda yarı finale çıktı - Son Dakika


Son Dakika
19:54 Yapılan ankete göre Türkiye'de "Spor kulübü" denince akla ilk gelen takım belli oldu
19:52 İBB, teröristle fotoğrafı ortaya çıkan çalışanının adli sicil kaydını paylaştı
19:32 Serel Yereli bir takipçisinin "Oruç" hatırlatmasına verdiği tepkiyle gündeme oturdu
19:10 Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği hakkında Eşref Hamamcıoğlu net konuştu: Hayır
19:02 Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "Adaylık sinyali" denilen sözleri hakkında ilk yorum geldi
18:29 Maaşını beğenmeyen Mehmet Şef, Acun Ilıcalı'ya rest çekti iddiası!
18:10 Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas dönemi sona erdi!
18:02 Trabzonspor taraftarından sürpriz şampiyonluk talebi geldi!
18:00 Kümesin önünde saldırıya uğrayan tavuğun yaptıklarına kimse inanamadı
15:06 Gezi Parkı sanıklarından Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 20:34:01. #1.11#
SON DAKİKA: Modern pentatloncu İpek Akşin, Dünya Kupası'nda yarı finale çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement