Modern pentatloncular, İspanya'da Avrupa Gençler Şampiyonası'nda yarışacak

Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonunun İspanya Modern Pentatlon Federasyonuyla düzenlediği şampiyonada, Türkiye adına kadınlarda Selen Gülel ve Yaren Nur Polat, erkeklerde ise Erhan Ispanakçı ve Yunus Çalışkan yarışacak.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 19-26 Haziran tarihlerinde Barselona 'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

İspanya, Spor, Son Dakika

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