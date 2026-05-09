Moe: Yenilgi Sezonun Özeti

09.05.2026 23:17
Kayserispor'un teknik direktörü Moe, Alanyaspor maçını sezonun özeti olarak nitelendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, yenilginin sezonun özeti niteliğinde olduğunu belirtti.

Moe, Alanya Oba Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında çok büyük bir hayal kırıklığı içerisinde olduklarını söyledi.

Maça kendi hatalarından 1-0 yenik başladıklarını aktaran Moe, "Beraberliği yakaladık. Sonra ikinci golü yedik. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama bugünkü maç sezonun özeti gibiydi." dedi.

Moe, ellerine birçok fırsat geçtiğini dile getirerek, puan almaları gereken maçlar olduğunu belirtti. Bu maçları iyi değerlendiremediklerini anlatan Moe, "O yüzden kimseyi suçlamanın bir anlamı yok. Elimize geçen fırsatları değerlendirseydik bu durumda olmayabilirdik." diye konuştu.

Kayseri'nin büyük bir şehir ve büyük bir takım olduğuna vurgulayan Moe, şunları kaydetti:

"Bir an önce önümüzdeki sezonla alakalı planlamalar yapılmalı. Bu kulübün nasıl döneceğiyle ilgili çalışmalar başlamalı. Çok üzgünüz."

Kaynak: AA

