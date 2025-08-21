Moğolistan'dan Atina'ya Rekor Yolculuk - Son Dakika
Moğolistan'dan Atina'ya Rekor Yolculuk

21.08.2025 18:49
Samsunspor taraftarı Taner Tamtürk, Avrupa kupası maçı için 12 günde 10.300 km yol katetti.

Polonya'da yaşayan Samsunspor taraftarı Taner Tamtürk, bir Avrupa kupası maçına en uzun yoldan gelen taraftar olabilmek için 12 gün önce Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'dan 10 bin 300 kilometre yol katederek Atina'ya ulaştı.

Yazılım işi yapan 52 yaşındaki Tamer Tamtürk, Samsunspor'un rakibinin belirleneceği UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Shakhtar Donetsk- Panathinaikos eşleşmesinin ardından İngiltere merkezli Dünya Rekoru Sertifikasyon Ajansına (World Record Certification Agency) müracaat etti.

UEFA Deplasman Maçına Katılmak İçin En Uzun Karayolu Yolculuğu (Longest Overland Journey to Attend a UEFA Away Match) yapma talebi sonrası ajans yetkililerin yönlendirmesiyle 12 gün önce Moğolistan'a giden Tamtürk, Ulanbatur'da bulunan Cengizhan Meydanı'ndan yola çıktı.

Taner Tamtürk, yolculuğu esnasında Shakhtar Donetsk-Panathinaikos maçlarının tamamlanması ile Samsunspor'un rakibi olan Panathinaikos takımın bulunduğu Yunanistan'a doğru yoluna devam etti.

Karayoluyla 10 bin 300 kilometre yol katederek Atina'ya ulaşan ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Tamtürk, daha sonra Panathinaikos-Samsunspor maçında tribündeki yerini almak için Atina Olimpiyat Stadyumu'na hareket etti.

Tamtürk, burada yaptığı açıklamada, bir Avrupa kupası maçına en uzun yoldan gelen taraftar olmak istediğini söyledi.

Shakhtar Donetsk'in Avrupa kupası maçlarını Polonya'da oynadığını hatırlatan Tamtürk, "Shakhtar Donetsk rakibimiz olsaydı 8 bin kilometre yol gitmiş olacaktım. Yunanistan olunca 10 bin 300 kilometre gelmiş oldum. Bu bir rekor. Fakat rekor tescili henüz tanımlanmadı. İngiltere merkezli Dünya Rekoru Sertifikasyon Ajansı, GPS kayıtlarını kontrol ediyor. Kayıtlar incelendikten sonra UEFA Deplasman Maçına Katılmak İçin En Uzun Karayolu Yolculuğu yapan taraftar olacağım." dedi.

Yolculuğu tamamlamak için otostop yaptığını anlatan Tamtürk, "Bu rekoru kırmak istedim. Dünya Rekoru Sertifikasyon Ajansı, kilometreleri inceledi, onun için Moğolistan'dan yolculuğa başladım. Ben aslında 27 yıl önce Samsunspor'un son oynadığı Avrupa maçı olan Inter Toto Kupası'ndaki Werder Bremen maçında da tribünde yer almıştım. O maçı 3-0 kaybetmiştik, 27 yıl sonra bu maçı inşallah kazanırız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Samsunspor, Moğolistan, Polonya, Futbol, atina, Yaşam, Spor, Son Dakika

