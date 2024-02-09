Mondihome Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Mondihome Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor

Mondihome Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 25. haftada Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri, pas çalışması ve çift kale maç yapıldı. Yeni transferler Duckens Nazon ve Otabek Shukurov da idmana katıldı.

09.02.2024 20:21
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 25. haftada Beşiktaş ile 12 Şubat Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü. İdman, top çalma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan Kayserispor'un yeni transferleri Haitili forvet Duckens Nazon ve Özbek orta saha oyuncusu Otabek Shukurov da idmanına katıldı

Kaynak: AA

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