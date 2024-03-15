Mondihome Kayserispor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Mondihome Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Pas ve pres çalışmasının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.
Corendon Alanyaspor ile Mondihome Kayserispor arasında yarın saat 13.30'da Alanya Oba Stadı'ndaki müsabakada hakem Emre Kargın görev alacak.
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Beşiktaş Futbol Takımı, Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sonrası takım kampa girdi. Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Al Musrati ise maçta forma giyemeyecek.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Sakatlığı bulunan Al Musrati maç kadrosunda yer almayacak. Antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıyla geçti.
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