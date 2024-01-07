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Mondihome Kayserispor, EMS Yapı Sivasspor'a mağlup oldu - Son Dakika
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Mondihome Kayserispor, EMS Yapı Sivasspor'a mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'a 3-1 yenilen Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, maçtan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirtti. Uçar, rakiplerinin teknik direktör değişikliği yapmasıyla daha motive olduklarını ve bireysel hatalar sonucu geriye düştüklerini söyledi. Maçta atamadıkları pozisyonlar ve penaltı golüyle cezalandırıldıklarını ifade eden Uçar, takımın bu mağlubiyetin üstesinden geleceğine inandığını ve Karagümrük maçına hazırlanacaklarını dile getirdi.

Mondihome Kayserispor, EMS Yapı Sivasspor\'a mağlup oldu
07.01.2024 - 17:07,
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'a 3-1 yenilen Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, mücadeleden mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandıkları karşılaşmadan mağlup ayrıldıklarını belirterek, "Rakibimizde bir teknik direktör değişikliği oldu. Bu şekilde teknik adam değiştirip bizimle karşılaşan 5'inci takım. Bu, rakibi daha motive ediyor. Maça baktığımızda ilk yarı topa sahip olan bizdik ama rakibin en önemli silahı geçişlerdi. Nitekim, ilk verdiğimiz geçiş pozisyonunda yaptığımız bireysel hatalar ve şanssız bir şekilde kendi kalemize attığımız golle geriye düştük." değerlendirmesinde bulundu.

Golün ardından devre bitmeden karşılık verdiklerini ve skoru eşitlediklerini anlatan Uçar, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda girdiğimiz net pozisyonlar var. Finalleri yapabilsek daha farklı olabilirdi. Rakibimiz kaliteli oyunculardan oluşuyor. Atamadığımız pozisyonlar neticesince penaltı pozisyonu ile cezalandırıldık. Sonraki gol ise risk aldığımız dakikalarda geldi. Üzgünüm. Evimizde ciddi bir destek aldığımız seyircimiz önünde mağlup olduk. Nasıl 7 haftada 6 galibiyet aldıysak, bu takım bu 3 mağlubiyetin de üstesinden gelecektir. Başta ben olmak üzere almamız gereken dersleri alıp, Karagümrük maçına hazırlanacağız."

Kaynak: AA
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