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Mondihome Kayserispor, EMS Yapı Sivasspor maçında galibiyet arıyor - Son Dakika
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Mondihome Kayserispor, EMS Yapı Sivasspor maçında galibiyet arıyor

Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u yenerek 3 puanı hanelerine yazdırmak istediklerini söyledi. Uçar, Sivasspor maçına odaklandıklarını ve güzel bir rekabetin olacağını belirtti. Takımda önemli eksikler olduğunu vurgulayan Uçar, seyirci desteğiyle arzu ettikleri sonucu almak istediklerini ifade etti.

Mondihome Kayserispor, EMS Yapı Sivasspor maçında galibiyet arıyor
05.01.2024 - 11:48,
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Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü "Anadolu derbisi"nde konuk edecekleri EMS Yapı Sivasspor'u yenerek 3 puanı hanelerine yazdırmak istediklerini söyledi.

Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son 2 maçta Fenerbahçe'ye 4-3 ve TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 yenilerek talihsiz skorlar aldıklarını dile getirdi.

"Anadolu derbisi" olarak anılan Sivsaspor maçına odaklandıklarını vurgulayan Uçar, "Güzel bir maç olmasını diliyorum. Kayserispor ile Sivasspor arasında belirli dönemlerde tansiyon yükselse de güzel bir rekabetin olduğu iki komşu kentin maçı olacak." diye konuştu.

Uçar, Sivasspor'un bu maç öncesinde teknik direktör değişimine gittiğini hatırlatarak, "Servet hoca Sivasspor'da inanılmaz işler yaptı. Bülent hoca da 2 yıl aradan sonra tekrar sahalara döndü. Sivasspor, iyi oyunculardan kurulu bir takım. Bugüne kadar önemli galibiyetler aldılar. Deplasmanda iç sahadakinden iyi bir performans sergiliyorlar." ifadelerini kullandı.

"İvmeyi devam ettirmek istiyoruz"

Kendilerini zor bir maçın beklediğini aktaran Uçar, şunları kaydetti:

"Konyaspor ve Fenerbahçe maçlarında istediğimiz sonuçları alamadık. Lige verilen aradan sonra seyircimiz önünde maça çıkacağız. Seyircimizin desteğiyle, iyi bir oyunla arzu ettiğimiz sonucu alıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Futbolda kazanmak da kaybetmek de var. Kaybetmek ayıp değil, kazanmak da zafer değil. Lig devam ediyor. Biz takım olarak bir ivme yakalamıştık. Bu aradan sonra o ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. Bu ara bizim için bir nefes alma süreci oldu."

Kayserispor, Sivasspor maçına eksik hazırlanıyor

Uçar, takımda önemli eksikler olduğuna değinerek, "Kemen ayrıldı biliyorsunuz. Mane, Jeanvier ile Hosseini de Asya ve Afrika kupalarına katılmak için milli takımlarına gitti. Uzodimma ve Carole'un da sakatlıkları devam ediyor. Takımımızda çok ciddi süre alan oyuncularımızdan 6'sı şu an için yok ama biz mevcut oyuncularımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok önemli oyuncularımız var. Sahaya çıkan her oyuncudan maksimum performansı alabilmek için elimizden geleni yapacağız. Sivasspor maçında hedefimiz mutlak galibiyet olacak." ifadelerini kullandı.

Bülent Uygun ile teknik direktör olarak ilk kez karşı karşıya geleceklerini belirten Uçar, "Bülent hoca bu ligin dinamiklerini iyi biliyor. Senelerce farklı takımlarda başarılar elde etmiş birisi. Özellikle Sivasspor'un geçmişinde önemli bir yeri var. Gittiği takımlarda motivasyon açısından ciddi etki yaratan bir hoca." değerlendirmesinde bulundu.

"Sivasspor maçı bizim için çok önemli"

Uçar, Sivasspor maçlarının Kayseri'de önemli olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Desteğini artırarak devam ettiren taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Kaybettiğimiz Fenerbahçe maçından sonra da bizi tribüne çağırıp destek oldular. Bunları görmek istiyoruz. Sivasspor maçı bizim için çok önemli. Ne kadar kalabalık olursak kazanma olasılığımız da o kadar artar. Biz seyircimizle varız. Biz onlarla kazanıp yine onlarla kaybediyoruz. Bugüne kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak. Kayserispor'u seven herkesi tribünde görmek istiyoruz."

Kaynak: AA
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