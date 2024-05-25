Mondihome Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas: Maçı kaybettik, zor bir sezon oldu - Son Dakika
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Mondihome Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas: Maçı kaybettik, zor bir sezon oldu

Mondihome Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas: Maçı kaybettik, zor bir sezon oldu

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında EMS Yapı Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Mondihome Kayserispor'un teknik sorumlusu Hari Vukas, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Vukas, takımdaki herkesin dinlenmeye ihtiyacı olduğunu belirtti ve bütün sezon genelinde gösterdikleri çabadan dolayı oyuncularını kutladı.

25.05.2024 21:57
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Mondihome Kayserispor'un teknik sorumlusu Hari Vukas, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Vukas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sivasspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

İki farklı yarının oynandığı bir maç olduğunu belirten Vukas, rakipleri Sivasspor'un ilk yarıda erken bir gol bulduğunu dile getirdi.

Sivasspor'un, duran toplardan tehlikeli olmaya başladığını vurgulayan Vukas, "Bu süreç geçtikten sonra kendi oyunumuzu oynamaya, kendi stilimizi göstermeye başladık. İlk yarı oyunun kontrolü bizim elimizdeydi, daha etkili olduk ve beraberliği yakaladık." dedi.

Vukas, karşılaşmanın ikinci yarısında Sivasspor'un daha iyi oynadığını belirterek, şunları kaydetti:

"İkinci yarının başında gol buldular ve 2-1 öne geçtiler, bizden daha iyi oynadılar. Biz kendi oyunumuzu oynamakta zorlandık. Sonra bazı oyuncu değişikliklerine gittik, oyunu tekrar forse ederek rakibimizi yakalamaya çalıştık. Maçın sonlarına doğru da birkaç pozisyonumuz vardı. Kalecinin çıkarttığı önemli bir fırsatımız vardı. Sonuçta bugün maçı kaybettik, bizim adımıza zor bir sezon oldu diyebilirim. Ama bundan önce geçen hafta ligde kalmayı garantileyerek aslında hedefimize de ulaştık."

Zor bir sezon geçirdiklerini söyleyen Vukas, takımdaki herkesin dinlenmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Vukas, bütün sezon genelinde gösterdikleri çabadan dolayı oyuncularını kutladı.

Kaynak: AA

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