Mondihome Kayserispor, TÜMOSAN Konyaspor ile berabere kalarak ligde kalmayı garantiledi

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Mondihome Kayserispor'un teknik sorumlusu Hari Vukas, bugün itibariyle ligde kalmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Vukas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugünkü maçın fiziksel ve zihinsel olarak oldukça yoğun duyguların yaşandığı bir karşılaşma olduğunu söyledi.

Aslında bakarsanız maça da istedikleri gibi başladıklarını belirten Vukas, "Sonrasında gelen kırmızı kart ufak bir şok etti bizi. Maçın ondan sonra kalan 70 dakikadan daha fazla bir kısmını on kişi oynamak zorunda kaldık. Kırmızı kart gördükten sonra, takımım bu şoku atlattıktan sonra, iyi bir reaksiyon gösterdi ve ilk golü attık, öne geçtik." diye konuştu.

Gol attıktan sonra, rakip takımın çabuk bir şekilde 1-1'i yakaladığını ifade eden Vukas, şunları kaydetti:

"Rakip beraberliği yakaladı. İlk yarı bu şekilde bitti. İkinci yarıya başladığımızda kalemizi korumamız, iyi savunma yapmamız gerektiğini biliyorduk. Topun arkasında durduk. Kalemizi savunmaya çalıştık. Aslında beklemediğimiz bir anda da rakip 2-1'i yakaladı. Ama sonrasında tekrar mücadele ederek 2-2'yi bulduk. Bu bizim için çok çok önemliydi. Maçın sonlarına da doğru da rakip haliyle de bir baskı kurdu. Oyun içinde şans faktörünün yanımızda olduğu anlar da yaşandı. Neticesinde bugün itibariyle ligde kalmayı garantiledik. Bundan dolayı çok mutluyuz. Burada emeği geçen herkese, bütün sporculara teşekkür etmek istiyorum."