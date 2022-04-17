Monte Carlo Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyon Tsitsipas - Son Dakika
Üye Girişi

Monte Carlo Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyon Tsitsipas

17.04.2022 18:08
Monte Carlo Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyon Tsitsipas

Yunan Stefanos Tsitsipas, İspanyol Alejandro Davidovich Fokina'yı 2-0 yenerek Monte Carlo Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nda peş peşe 2. şampiyonluğuna ulaştı.

Yunan Stefanos Tsitsipas, İspanyol Alejandro Davidovich Fokina'yı 2-0 yenerek Monte Carlo Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nda peş peşe 2. şampiyonluğuna ulaştı.

Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tekler finalinde, 3 numaralı seribaşı Tsitsipas ile dünya sıralamasının 46. basamağındaki Davidovich Fokina karşılaştı.

Korttan 1 saat 36 dakika sonunda 2-0 (6-3, 7-6) galip ayrılan Tsitsipas, Masters turnuvalarındaki 2'nci, kariyerindeki 8. tekler şampiyonluğunu elde etti.

YORUMLAR
500
Yunanistan'da FETÖ üyesi 8 askeri acil şekilde başka ülkelere kaçırdılar Yunanistan'da FETÖ üyesi 8 askeri acil şekilde başka ülkelere kaçırdılar Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş: 'Hedefimiz dünyanın en iyileri arasına girmek' Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş: 'Hedefimiz dünyanın en iyileri arasına girmek'

Monte Carlo, Yunan, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Monte Carlo Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyon Tsitsipas - Son Dakika


Son Dakika
18:09 Kavgaya katılmak için evden izin alamayan Muhammet, 2. kattan atlayarak kolunu kırdı!
18:05 Hakan Ural'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Sevmek ayıp mı yahu
18:00 Emre Belözoğlu'nu sinirlendirecek hamle! Beşiktaşlı futbolcu için Galatasaray da devreye girdi
17:52 Rusya ve Ukrayna Mariupol hakkında farklı açıklamalarda bulundu!
17:48 Meteoroloji sarı kod ile uyarmıştı! Sağanak yağış Trakya'da başladı
17:38 Metin Şentürk iftar programı için espriyi patlattı: Cumhurbaşkanımızı iftar programında iyi gördüm
17:33 Kupa Voley finalinde Vakıfbank şampiyon oldu
17:11 Aykut Kocaman, Fatih Terim'den gelen teklifi ilk kez açıkladı
17:09 Yalova'da oyun parkında çocuklara cinsel taciz iddiası gündeme geldi
16:39 MHK'de istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik başkan oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 18:25:43. #1.12#
SON DAKİKA: Monte Carlo Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyon Tsitsipas - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement