Montella'dan 3 Değişiklik - Son Dakika
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Montella'dan 3 Değişiklik

20.06.2026 06:12
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A Milli Takım, Paraguay karşısında Kenan Yıldız'ı 11'e alarak 3 değişiklik yaptı. Türk taraftarlar stadyumu doldurdu.

Montella'dan 3 değişiklik

Kenan Yıldız 11'e döndü

Stadyumu Türk taraftarlar doldurdu

Olgucan KALKAN/ SAN JOSE - A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında San Francisco Bay Area'da Paraguay ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı El Salvador'dan Ivan Barton yönetti. Barton'un yardımcılıklarını David Moran ve Henry Pupiro üstlendi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2-0 kaybedilen Avustralya maçının 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Montella; Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Mert Müldür, Yunus Akgün ve Kenan Yıldız'ı sahaya sürdü.

Kalede eldivenleri Uğurcan Çakır'a emanet eden Montella, savunma hattını Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta alanda Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek'i görevlendiren İtalyan teknik adam; hücum hattının sağında Yunus Akgün'ü, 10 numarada Arda Güler'i, sol kanatta ise Kenan Yıldız'ı görevlendirdi. Montella'nın gol yollarındaki tercihi ise Kerem Aktürkoğlu oldu.

KENAN 11'E DÖNDÜ

A Milli Futbol Takımı'nda, sakatlığı nedeniyle ilk maçta oyuna sonradan dahil olan Kenan Yıldız, Paraguay maçına 11'de başladı. Avustralya karşılaşmasında ikinci yarıda oyuna girdikten sonra etkili bir performans sergileyen genç futbolcu, Dünya Kupası öncesinde ve sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre antrenmanlarda yer alamamıştı. Sakatlığını atlatan ve takımla yapılan antrenmanların tamamında yer alan Kenan Yıldız, 11'deki yerine döndü.

STADYUMU TÜRK TARAFTARLAR DOLDURDU

San Francisco'daki 68 bin 500 kişilik Bay Area'da oynanan karşılaşmada tribünlerin büyük çoğunluğunu Türk taraftarlar doldurdu. Mücadele öncesinde San Francisco ve San Jose sokaklarında toplanan vatandaşlarımız, maç saatine kadar sokakları karnaval alanına çevirdi. Daha sonra yürüyerek stadyuma ulaşan taraftarlar, Bay Area'da tribünlerin büyük çoğunluğunu doldurdu.

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Kenan Yıldız, Milli Takım, Paraguay, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Montella'dan 3 Değişiklik - Son Dakika

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