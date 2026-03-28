Montella'dan bomba Orkun Kökçü kararı

28.03.2026 16:38
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kosova maçında Orkun Kökçü'yü ilk 11'e alarak orta sahada değişikliğe gitmeye hazırlanırken, Arda Güler'in kanada çekilmesi planlanıyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kosova karşılaşması öncesinde kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. İtalyan teknik adamın, Romanya maçında yedek bıraktığı Orkun Kökçü'ye ilk 11'de forma vereceği öğrenildi.

ORTA SAHADA YENİ DÜZEN

Dünya Kupası yolunda Romanya engelini aşan ve Kosova ile kritik bir maça çıkacak olan millilerde, Montella'nın oyuncu tercihleri dikkat çekti. Formda olmasına rağmen Romanya karşılaşmasında süre almayan Orkun Kökçü'nün bu kez ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Orta sahada İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü üçlüsünün görev yapacağı belirtildi.

ARDA GÜLER SAĞ KANADA GEÇİYOR

Montella'nın Romanya maçında orta sahada değerlendirdiği Arda Güler'i Kosova karşısında sağ kanatta oynatmayı planladığı öğrenildi. Sağ kanatta beklenen performansı veremeyen Barış Alper Yılmaz'ın ise bu maçta en uçta görev alabileceği ifade edildi.

ZEKİ ÇELİK 11'E DÖNÜYOR

Sakatlığını atlatan Zeki Çelik'in Kosova deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkması beklenirken, Merih Demiral'ın ise maça yetişmesinin zor olduğu aktarıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakan şen Hakan şen:
    umarım bu kez keremi almaz maltella 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu
