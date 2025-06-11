Montella'dan Meksika mağlubiyeti yorumu: Kaybetmeyi hak etmedik - Son Dakika
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Spor

Montella'dan Meksika mağlubiyeti yorumu: Kaybetmeyi hak etmedik

Montella\'dan Meksika mağlubiyeti yorumu: Kaybetmeyi hak etmedik
11.06.2025 08:58
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Meksika'ya karşı alınan mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Montella, maçın sonucuna rağmen takımın performansından memnun olduğunu belirtti ve ''Kaybetmeyi hak etmedik'' ifadesini kullandı. Montella, takımda bazı eksikliklerin olduğunu da vurguladı ve bu durumu gelecekte geliştireceklerini belirtti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Meksika'ya karşı alınan mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Kaybetmeyi hak etmediklerini belirten İtalyan teknik adam, takımda bazı eksikliklerin olduğunu da vurguladı.

"İLK YARIDA OYUNA HAKİM OLDUK"

Kenan Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulanan Montella, "İlk yarıda tamamıyla oyuna hakim olduk, çok da şut attık. Sezon ortasında oynayan bir takıma karşı mücadele ettik, ister istemez fiziksel kondisyonda bu farkı hissedebildik. Her şeye rağmen rakipten 3 kat fazla şutumuz var, sadece isabet oranı maalesef düşüktü. Herkes topun gerisindeyken hatalı bir gol yedik, böyle ufak tefek hataları yapmamalıyız, bu bize deneyim kazandırdı. Kamp döneminde 4 yeni futbolcuyu milli takım formasını giyerken gördük. Gelecekle alakalı ümitliyiz, kaybettiğimiz için mutlu değiliz, kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum ama bu kampı bu şekilde noktalıyoruz. En iyi şekilde deneyimleri ileride kullanmak için yanımızda götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"BEN GELDİĞİMDE 40. SIRADAYDIK"

"Herkesin kendi rolünü yaptığını söyleyebilirim, kamp genelinde bu maçta da performanstan memnun kaldım, takım ruhunu sahaya yansıtabildiler." sözlerini kullanan Montella, "Ben geldiğimde FIFA sıralamasında 40. sıradaydık, 27. sıraya yükseldik, Meksika 17. sırada, rakibimizin değerli olduğunu unutmamak gerekiyor. Genel olarak baktığımızda hak ettiğimiz bir mağlubiyet değildi. Biraz o üzüntüyle baş başa kaldık, herkes mücadelesini verdi sadece şutlarımızda biraz daha isabetli olabilirdik. Rakipten daha kötü fiziksel performans koymadık, korakor bir mücadele vardı. Bazı futbolcularımız 50 maçtan sonra oynadı. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra da fazla dinlenemediler, ona rağmen fiziksel olarak rakibin gerisinde değildik. Bunu söylemek güzel değil ama birçok da eksiğimiz vardı." şeklinde konuştu.

İtalyan teknik adam, "Arda 10 numaralı formayı giymeye devam edecek mi?" sorusuna, "Kendi kendime sorduğum bir soru değil. Geçmişte forma numaralarıyla alakalı hatalarım var o yüzden o toplara girmiyorum." yanıtını verdi.

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Sonora, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Montella'dan Meksika mağlubiyeti yorumu: Kaybetmeyi hak etmedik - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Pinokyo Net:
    hangi gelecekte geliştireceksiniz? bu gelecek ne zaman gelecek? 0 0 Yanıtla
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