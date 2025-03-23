Montella, Macaristan Maçında 3 Değişiklik Yaptı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbul'da oynadıkları maça göre deplasmandaki Macaristan karşılaşmasında 11'de 3 değişiklik yaptı.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, Puskas Arena'da Macaristan ile karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbul'da oynanan maça göre 3 değişiklik yaptı. Montella; Kaan Ayhan, Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Mert Müldür, İsmail Yüksek ve Arda Güler'e görev verdi.

Millilerde Orkun Kökçü sarı kart cezasından, Merih Demiral da sakatlığının tam olarak geçmemesi sebebiyle kadroda yer almadı.

A Milli Futbol Takımı'nın 11'i

A Milliler mücadeleye; Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Muhammed Şengezer, Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Emirhan Topçu, Salih Özcan, Atakan Karazor, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, İrfan Can Kahveci, Deniz Gül, Emre Mor ve Rayyan Baniya bekledi.

Rayyan Baniya ilk kez maç kadrosunda

Ay-yıldızlılarda İtalyan ekibi Palermo'da forma giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya, ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Baniya savunma bölgesindeki futbolcuların sağlık durumu değerlendirmelerinin devam etmesi sebebiyle aday kadroya dahil edilmişti.

İstiklal Marşı ıslıklandı

Seremonide sıra İstiklal Marşı'na geldiğinde ev sahibi ekibin taraftarları marş okunurken ıslıkladı. Macar taraftarlar, ıslıklarını marş başlangıcından sonuna kadar sürdürdü.

Bakan Bak, millileri yalnız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak deplasmanda oynanan bu zorlu müsabakaya millileri yalnız bırakmadı. Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izledi. - BUDAPEŞTE