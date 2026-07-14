Montiel: Her Şeyi Vereceğiz - Son Dakika
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Montiel: Her Şeyi Vereceğiz

Montiel: Her Şeyi Vereceğiz
14.07.2026 21:53
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Montiel, İngiltere karşısında yarı finalin önemini vurguladı ve kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde yarın İngiltere'yle karşılaşacak Arjantin'de savunma oyuncusu Gonzalo Montiel, önemli bir rakibe karşı sahada her şeylerini vereceklerini belirtti.

Atlanta United Antrenman Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki futbolcu, yarı finalde boy göstermenin kendileri için ayrıcalık olduğunu ve ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

Yarı finalde olmanın tadını çıkaracaklarının altını çizen Montiel, "Arjantin'den gelen videolarda insanların ne kadar keyif aldığını, bizimle birlikte olduklarını görmek harika. Biz de onlarla birlikte bu duyguları paylaşıyoruz, kendimizi onlarla özdeşleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kazanmak için her şeyi yapacaklarını vurgulayan Montiel, "Büyük bir takıma karşı oynayacağız ve sadece buna odaklanmalıyız. Bizim yapmamız gereken sadece kendi işimize odaklanmak, hazır olmak ve her şeyimizi sahaya koymak. Bu maç için detayların belirleyici olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Rakibi analiz ettiklerini vurgulayan Montiel, "Bizim için önemli olan her zaman kendimize odaklanmak. Bu bir yarı final ve bizim için oynamak büyük bir onur, bunu en iyi şekilde atlatacağız." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

İngiltere, Arjantin, Olaylar, Ekonomi, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Montiel: Her Şeyi Vereceğiz - Son Dakika

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