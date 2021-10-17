Mostafa Mohamed durdurulamıyor! Konyaspor'u da es geçmedi

Zirveye yakınlaşmayı hedefleyen Galatasaray, namağlup Konyaspor'u sahasında devirmek istiyor. Sarı-kırmızılılarda son haftaların formda golcüsü Mostafa Mohamed yine sahne aldı.

SON 3 RESMİ MAÇTA 4. GOL

Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan Mısırlı golcü, 3. dakikada takımını öne geçiren golü attı. Liglere verilen aradan önce Rizespor deplasmanında 2 kez ağları sarsan Mısırlı futbolcu, milli takımda Libya'ya karşı oynadığı mücadelede de 1 gol kaydetmişti. 23 yaşındaki futbolcu, Konyaspor filelerini de attığı golle havalandırırken oynadığı son 3 resmi maçta 4. golüne ulaşmış oldu.