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MotoGP 2022 sezonu takvimi belli oldu - Son Dakika

MotoGP 2022 sezonu takvimi belli oldu

26.11.2021 13:02
MotoGP 2022 sezonu takvimi belli oldu

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonunun yarış takvimi belirlendi.

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonunun yarış takvimi belirlendi.

Organizasyonda yer alan açıklamaya göre 21 etaptan oluşması öngörülen şampiyona, 6 Mart'ta Katar'ın Uluslararası Losail Pisti'nde düzenlenecek yarışla başlayacak. Gelecek sezon, 6 Kasım'da İspanya'da Ricardo Tormo Pisti'ndeki yarışla son bulacak.

Şampiyona etaplarına yeni eklenen ülkeler arasında ise Endonezya ile Finlandiya bulunuyor.

MotoGP'de 2022 sezonunun öngörülen takvimi şöyle:

Etap

Tarih

Ülke

Pist

1

6 Mart

Katar

Losail

2

20 Mart

Endonezya

Mandalika

3

3 Nisan

Arjantin

Termas de Rio Hondo

4

10 Nisan

ABD

Americas

5

24 Nisan

Portekiz

Algarve
6

1 Mayıs

İspanya

Jerez

7

15 Mayıs

Fransa

Le Mans

8

29 Mayıs

İtalya

Mugello

9

5 Haziran

İspanya

Katalonya

10

19 Haziran

Almanya

Sachsen

11

26 Haziran

Hollanda

Assen

12

10 Temmuz

Finlandiya

Kymi

13

7 Ağustos

Büyük Britanya

Silverstone

14

21 Ağustos

Avusturya

Red Bull Spielberg

15

4 Eylül

İtalya

Misano

16

18 Eylül

İspanya

Aragon

17

25 Eylül

Japonya

Twin Motegi

18

2 Ekim

Tayland

Chang

19

16 Ekim

Avustralya

Phillip Adası

20

23 Ekim

Malezya

Sepang

21

6 Kasım

İspanya

Ricardo Tormo

MotoGP Dünya Şampiyonası, İspanya, MotoGP, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor MotoGP 2022 sezonu takvimi belli oldu - Son Dakika Spor


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