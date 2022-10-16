Sezon sonunda MotoGP'ye veda edecek olan Rins, büyük çekişmeye sahne olan ve ilk 7 sırada yer alan sürücülerin sadece 0.8 saniye içerisinde yarışı tamamladığı Avustralya Grand Prix'sinde zafere ulaştı.

Kaynak: AA

Avustralya, Suzuki, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › MotoGP Avustralya Grand Prix'sini Rins kazandı - Son Dakika

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