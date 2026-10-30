MotoGP'de sezonun 19. yarışına Malezya'nın Sepang Pisti ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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MotoGP'de sezonun 19. yarışına Malezya'nın Sepang Pisti ev sahipliği yapacak

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Sezonun 19. MotoGP yarışı, Malezya'nın Sepang kentindeki 5,54 kilometrelik Sepang Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 05.50'de, sprint yarışı aynı gün TSİ 10.00'da, 20 turluk yarış ise 1 Kasım Pazar günü TSİ 10.00'da başlayacak.

MotoGP'de sezonun 19. yarışı Malezya'da gerçekleştirilecek.

Sepang kentindeki 5,54 kilometrelik Sepang Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın (TSİ) 05.50'de, sprint yarışı ise aynı gün (TSİ) 10.00'da başlayacak. 20 turluk yarış ise 1 Kasım Pazar günü (TSİ) 10.00'da start alacak.

Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrası omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 365

2. Jorge Martin (İspanya): 355

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 315

4. Pedro Acosta (İspanya): 263

5. Ai Ogura (Japonya): 259

Kaynak: AA
MalezyaPazarSporSon Dakika

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