MotoGP'de sezonun son yarışı Valencia GP koşulacak, Marquez 8. şampiyonluğunu ilan ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MotoGP'de sezonun 22. ve son yarışı Valencia Grand Prix'si, hafta sonu İspanya'nın Valencia kentinde koşulacak. Geçen hafta 8. şampiyonluğunu ilan eden Marc Marquez 439 puanla lider, omzundan sakatlanan Toprak Razgatlıoğlu ise sezonu kapatmıştı.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 22. ve son yarışı Valencia Grand Prix'si, hafta sonu İspanya'da gerçekleştirilecek.
Valencia şehrindeki yarış, 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde 27 tur üzerinden yapılacak. Sıralama turları yarın TSİ 12.50'de, sprint yarışı ise aynı gün TSİ 17.00'de başlayacak.
Yarış ise 29 Kasım Pazar günü TSİ 16.00'da koşulacak.
Ducati Lenovo'nun İspanyol pilotu Marc Marquez, geçen hafta kariyerinin 8. şampiyonluğunu ilan etti.
Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrası omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 439
2. Jorge Martin (İspanya): 396
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 394
4. Pedro Acosta (İspanya): 315
5. Ai Ogura (Japonya): 309
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