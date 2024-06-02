MotoGP Dünya Şampiyonası'nda İtalya Grand Prix'sini Bagnaia Kazandı - Son Dakika
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nda İtalya Grand Prix'sini Bagnaia Kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası\'nda İtalya Grand Prix\'sini Bagnaia Kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonunun 7. etabı olan İtalya Grand Prix'sini Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia birinci olarak tamamladı. Bagnaia, Mugello Pisti'nde gerçekleşen yarışta rakiplerini geride bırakarak sezonun 4. etap galibiyetini elde etti. İkinci sırayı Ducati Lenovo'dan Enea Bastianini, üçüncü sırayı ise Prima Pramac'tan Jorge Martin aldı. Pilotlar klasmanında ise liderliği İspanyol pilot Jorge Martin sürdürüyor.

02.06.2024 16:43
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonunun 7. etabı İtalya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia ilk sırada bitirdi.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. mücadelesi, İtalya'nın Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde 23 tur üzerinden yapıldı.

Son iki yılın şampiyonu Bagnaia, 40 dakika 51.385 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon 4. etap galibiyetini elde etti.

Ducati Lenovo'dan İtalyan Enea Bastianini, Bagnaia'nın 0.799 saniye gerisinde ikinci, Prima Pramac'tan İspanyol Jorge Martin ise liderin 0.924 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 8. yarışı, 30 Haziran'da Hollanda'da düzenlenecek.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 171 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 153

3. Marc Marquez (İspanya): 136

4. Enea Bastianini (İtalya): 114

5. Pedro Acosta (İspanya): 101

Kaynak: AA

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