Üye Girişi
MotoGP Valencia Grand Prix'sini Ducati pilotu Bagnaia kazandı - Son Dakika

MotoGP Valencia Grand Prix'sini Ducati pilotu Bagnaia kazandı

14.11.2021 18:04
MotoGP Valencia Grand Prix'sini Ducati pilotu Bagnaia kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda yılın 18. ve son yarışı Valencia Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia kazandı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda yılın 18. ve son yarışı Valencia Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 18. mücadelesi, İspanya'nın Valencia kentindeki 4 kilometrelik Circuit Ricardo Tormo Pisti'nde düzenlendi.

Pramac Ducati pilotu Jorge Martin, yarışa pole pozisyonunda başlarken, dördüncü sıraya kadar gerileyen Bagnaia, yarışı lider bitirmeyi başardı.

Bitiş çizgisini liderden 0.4 saniye sonra geçen takım arkadaşı Jorge Martin (Ducati) 2'nci, Bagnaia'nın 0.8 saniye gerisindeki Jack Miller (Ducati) da 3. sırayı aldı.

Daha önce şampiyonluğu garantileyen Monster Energy Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo ise yarışı 5. sırada tamamladı.

MotoGP efsanesi Rossi veda etti

Son yarışına çıkan MotoGP efsanesi Petronas Yamaha SRT pilotu Valentino Rossi, yarışı 10. sırada bitirdi.

Kariyerinin 432. Grand Prix'sinde yarışan, 115 birinciliği ve 8 dünya şampiyonluğu bulunan efsane İtalyan pilot, kendi döneminin en başarılı ismi olarak anılıyor.

42 yaşındaki Rossi, geçen Ağustos ayında bu yıl pistlere veda edeceğini açıklamıştı.

Rossi;125cc, 250cc, 500cc ve MotoGP'de şampiyonluğa ulaşan tek pilot olarak pistlere veda etti.

Grand Prix, Valencia, MotoGP, Ducati, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor MotoGP Valencia Grand Prix'sini Ducati pilotu Bagnaia kazandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesini sonuçlandırmak üzereyiz 18:54 Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesini sonuçlandırmak üzereyiz Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu 18:21 Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu Leyla Aydemir davasında anneden şok iddia: Kaynanam kayınpederimle birlikte olduğuma yönelik iftira attı 17:06 Leyla Aydemir davasında anneden şok iddia: Kaynanam kayınpederimle birlikte olduğuma yönelik iftira attı
Kumarda servet kaybeden Serdar Ortaç 15:30 Kumarda servet kaybeden Serdar Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Millet İttifakı'nın kapıları HDP'ye tamamen kapanıyor mu? İYİ Parti'den CHP'ye net mesaj: Onlar varsa biz olmayız 15:10 Millet İttifakı'nın kapıları HDP'ye tamamen kapanıyor mu? İYİ Parti'den CHP'ye net mesaj: Onlar varsa biz olmayız Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor 14:45 Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
14:05 "HDP'den vekil olurum" diyen Nihat Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler 12:28 Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler

Son Dakika Haberleri
18:53 Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesini sonuçlandırmak üzereyiz
18:46 Atık ayıklama bandında bebek cesedi bulundu
18:42 Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı?
18:33 Melih Gökçek'in kayınvalidesi 107 yaşında hayatını kaybetti
18:26 İran'da şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı
18:20 Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu
18:17 Kediye tekmelediler! Kahkaha atıp görüntüleri sosyal medyada paylaştılar
18:14 Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi!
18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ maçına gidecek
18:03 Ronaldo, yönetime istediği teknik direktörün ismini verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yüklendi: Fırsatçılık yapıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yüklendi: Fırsatçılık yapıyorlar         
19:07
Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı? Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı?         
18:42
Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi! Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi!         
18:15
Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun sebebi sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun sebebi sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler         
15:39
Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı         
15:21
Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti         
14:48
Fuhuş yapılan pansiyona gece baskını düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı Fuhuş yapılan pansiyona gece baskını düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı         
14:15
Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz         
12:41
Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu         
11:13
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor         
10:48
A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor         
10:25
Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü         
09:55
Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
09:54
PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü         
07:27
Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi         
22:52
Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı         
22:11
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 19:11:24. #1.13#
SON DAKİKA: MotoGP Valencia Grand Prix'sini Ducati pilotu Bagnaia kazandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement