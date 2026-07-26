Motokros Şampiyonası'nın Kazananları Belli Oldu
Gönen'de düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayağında şampiyonlar açıklandı.
Türkiye Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları, Balıkesir'in Gönen ilçesinde sona erdi.
Şakir Şenkalaycı MX Parkuru'nda gerçekleştirilen organizasyonda 118 sporcu mücadele etti. Sporcular, MX, MX1, MX2, MX125, Senior, Veteran, Kadınlar, 50 cc, 50 Mini, E50, 65 cc ve 85 cc kategorilerinde yarıştı.
İki gün süren organizasyonda gerçekleştirilen serbest antrenmanlar, sıralama turları ve final yarışlarının ardından parkur alanında ödül töreni düzenlendi.
Kategorilerinde şampiyon olan sporcular şunlar:
MX1: Mustafa Çetin
MX2: Burak Arlı
MX125: Efe Okur
MX: Batuhan Demiryol
65 cc: Aslan Osmanpaşaoğlu
85 cc: Yağız Kaya
E50: Mercan Akaçık
50 cc: Yusuf Ali Kolay
50 Mini: Tahir Ata Erişen
Kadınlar: Selen Tınaz
Senior: Şakir Şenkalaycı
Veteran: Ceyhun Kalfalı
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