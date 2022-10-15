Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Türkiye Bitci Pist Şampiyonası'nın son ayağı ile Yamaha ve ANLAS'ın destekleriyle düzenlenen Kadınlar Kupası'nın final ayağı sıralama turlarıyla başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Motor sporlarında 2022 Türkiye Pist Şampiyonası son ayağı sıralama turlarıyla başladı - Son Dakika

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