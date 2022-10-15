Motor sporlarında 2022 Türkiye Pist Şampiyonası son ayağı sıralama turlarıyla başladı - Son Dakika
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Motor sporlarında 2022 Türkiye Pist Şampiyonası son ayağı sıralama turlarıyla başladı

15.10.2022 20:44
Motor sporlarında 2022 Türkiye Pist Şampiyonası son ayağı sıralama turlarıyla başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Türkiye Bitci Pist Şampiyonası'nın son ayağı ile Yamaha ve ANLAS'ın destekleriyle düzenlenen Kadınlar Kupası'nın final ayağı sıralama turlarıyla başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Türkiye Bitci Pist Şampiyonası'nın son ayağı ile Yamaha ve ANLAS'ın destekleriyle düzenlenen Kadınlar Kupası'nın final ayağı sıralama turlarıyla başladı.

İzmir Ülkü Park Pisti'nde gerçekleştirilen Türkiye Bitci Pist Şampiyonası'nın son ayak yarışlarında ilk gün TMFGP, 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), SS300 ve 125 SP'de serbest antrenman ve sıralama turu heyecanı yaşandı.

Yarınki yarışların ardından Türkiye şampiyonları belli olacak.

Yamaha Motor Türkiye, ANLAS ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu iş birliğinde organize edilen R25 Kadınlar Kupası'nın son yarışı da yarın gerçekleştirilecek.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Türkiye, Yamaha, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Motor sporlarında 2022 Türkiye Pist Şampiyonası son ayağı sıralama turlarıyla başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Motor sporlarında 2022 Türkiye Pist Şampiyonası son ayağı sıralama turlarıyla başladı - Son Dakika
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