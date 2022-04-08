Motor sporlarında sezon yarın Afyonkarahisar'da başlıyor - Son Dakika
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Motor sporlarında sezon yarın Afyonkarahisar'da başlıyor

08.04.2022 11:59
Motor sporlarında sezon yarın Afyonkarahisar'da başlıyor

Motor sporlarında sezon, Afyonkarahisar'da düzenlenecek "Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası" ile başlayacak.

Motor sporlarında sezon, Afyonkarahisar'da düzenlenecek "Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası" ile başlayacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar Belediyesinin desteğiyle Büyük Taarruzun 100. yılı kapsamında düzenlenecek organizasyon 10 Nisan Pazar günü sona erecek.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde koşulacak sezonun ilk ayak yarışına İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Aydın, Adana, Sakarya, Mersin, Kocaeli ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden 107 sporcu kayıt yaptırdı.

"Barış için Temiz Spor Günü"ne de dikkati çekecek (Play True Day for Peace) Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında mücadelelere sahne olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Bekir Yunus Uçar, uzun soluklu, heyecanlı, büyük çekişmelerin yaşanacağı bir sezonun kendilerini beklediğini kaydetti.

Motosiklet tutkunları ile yarışçıları, Türkiye'nin farklı şehir ve ilçelerinde yol boyu bir araya getireceklerini belirten Uçar, "Bu heyecanı yaşamaları için hem federasyon hem de kulüplerimizle birlikte büyük bir gayret sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Aileler, motosiklet sporumuzun ana okulu olan motokros branşımıza çocuklarını yönlendirmeye başladı." diyen Uçar, "Bu hafta sonu 60'a yakın 18 yaş altı genç ve çocuk yarışçımız start alacak. Motor sporlarının altyapısını oluşturan 50cc, 65cc, 85cc ve MX2 Junior sınıflarına ilgiden dolayı memnunuz. İnşallah Balkan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarındaki hedeflerimize bu sporcularımızla tek tek ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Motosiklet, Karahisar, Türkiye, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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