Yamaha Kadınlar A kategorisinde ise Sahra Su Önkaya, Yamaha Kadınlar B kategorisinde de Nilşah Boyraz, finiş çizgisini ilk sırada geçmeyi başaran isimler oldu.

Kaynak: AA

Türkiye, İzmir, Bor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Motor sporlarında pist sezonunun 3. yarışları İzmir'de yapıldı - Son Dakika

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