Motosiklette enduro heyecanı Toroslar'da yaşanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Motosiklette enduro heyecanı Toroslar'da yaşanacak

25.05.2022 10:01
Motosiklette enduro heyecanı Toroslar'da yaşanacak

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarışma Toroslar Belediyesinin destekleriyle 28-29 Mayıs'ta Toroslar Extreme Enduro Pisti'nde gerçekleştirilecek.

"Spor, turizmin geleceğidir" sloganıyla spor turizmi kapsamında 6 ayaktan oluşan şampiyonanın Toroslar yarışında toplu start alacak endurocular, zorlu yapay engelleri geçmeye çalışacak.

Sporcular Super EnduroGP, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Genç (EG), Enduro Veteran (EV) ve Enduro Kadınlar (EK) sınıfında yarışacak.

Kategorilerinden dereceye giren yarışçılara toplam 40 bin lira para ödülü dağıtılacak. Mersin Motosiklet Kulübü tarafından yarış için kente gelecek sporculara bin lira yol desteği de verilecek.

YORUMLAR
500
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Toroslar'da Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Toroslar'da Mersin'de öğrenciler Tarsus Doğa Parkı'nı gezdi Mersin'de öğrenciler Tarsus Doğa Parkı'nı gezdi
Kaynak: AA

Motosiklet, Toroslar, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Motosiklette enduro heyecanı Toroslar'da yaşanacak - Son Dakika


Son Dakika
15:49 MSB, teröristlere ait mağaradan İsveç yapımı tanksavarların ele geçirildiğini duyurdu
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:09 Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
14:47 8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:07:48. #1.12#
SON DAKİKA: Motosiklette enduro heyecanı Toroslar'da yaşanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement