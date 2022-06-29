Motosiklette Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, Kocaeli'de yapılacak - Son Dakika
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Motosiklette Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, Kocaeli'de yapılacak

29.06.2022 16:04
Motosiklette Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, Kocaeli'de yapılacak

Motosiklette Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayağı, hafta sonu Kocaeli'de yapılacak.

Motosiklette Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayağı, hafta sonu Kocaeli'de yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kartepe ilçesindeki şampiyona 2-3 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesinin destekleriyle Kartepe Enduro Park Tesisleri'nin ekstrem parkurundaki yarışta sporcular, 2 Temmuz Cumartesi günü lastik, kaya, ağaç, su ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sırada başlamak için mücadele verecek. Sporcular, 3 Temmuz Pazar günü ise ekstrem test ve enduro testten oluşan parkurda zamanla ve doğayla mücadele edecek.

Sporcular, 32 kilometrelik parkurda 3 tur atarak toplam 96 kilometre sonunda ödül kürsüsüne çıkmayı hedefleyecek. Enduro tutkunları E1, E2, E3, EB, EC, gençler ve veteran sınıflarında, ATV klasmanında ise S1, S2 ve S3 sınıflarında yarışacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Motosiklette Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, Kocaeli'de yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklette Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, Kocaeli'de yapılacak - Son Dakika
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