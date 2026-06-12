Motosurf Şampiyonası Çeşme'de Başladı - Son Dakika
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Motosurf Şampiyonası Çeşme'de Başladı

Motosurf Şampiyonası Çeşme\'de Başladı
12.06.2026 20:13
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İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası, 20 ülkeden 93 sporcuyla Çeşme'de başladı. Yarışlar canlı yayınlanacak.

İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası, ikinci kez Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun ev sahipliğinde 12-13-14 Haziran 2026 tarihlerinde İzmir'in gözde turizm merkezi Çeşme Şifne'de serbest antrenman turları ilk gününde tamamlandı.

Ege'nin serin sularında düzenlenen uluslararası şampiyonada, Türkiye başta olmak üzere, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, ABD, Kıbrıs, Rusya, Slovakia, Avusturya, Almanya, Belçika, Japonya, Kanada, Kore, Macaristan, İsveç, İsrail, Polonya, Şili, Makao, Kuveyt gibi 20 ülkeden 16'sı Türk toplamda 93 sporcu kıyasıya mücadele ediyor.

Serbest antrenman sonuçları ilk üçe giren sporcuların sıralaması şöyle:

Elite Kadınlar: Birinci Matouskova Eliska, İkinci Zuborova Michaela Sara, Üçüncü Stloukalova Aneta

Elite Erkekler: Birinci Zahorsky Lukas, İkinci Novotny Matyas, Üçüncü Lukscheider Alex

Master Kadınlar: Birinci Lee Eunjin, İkinci Beckmann Jennifer, Üçüncü Vengerova Ekaterina

Master Erkekler: Birinci Kim Down, İkinci tovicek Jiri, Üçüncü Andrews Mark

Stock: Birinci Kolar Adam, İkinci Janoek Adam,Üçüncü Kim Down

Gençler: Birinci Pozdnikova Nela, İkinci Burdova Ellen, Üçüncü Bubnikova Bibiana

Yarışlar cumartesi ve pazar günleri TRT Tabii Spor, D-Smart Smart Spor TV'den canlı olarak yayınlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etkinlik, Çeşme, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Motosurf Şampiyonası Çeşme'de Başladı - Son Dakika

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